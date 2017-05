Ds. D. N. Wouters (PKN) overleden

Ds. D. N. Wouters, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, is op 19 mei overleden.

Douwe Nicolaas Wouters werd geboren op 4 maart 1930 in Dronrijp. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1957 gereformeerd predikant in Monnickendam. Daarna stond hij in Hoorn (1961), Pijnacker en Nootdorp (1965) en Amsterdam (1972). Ds. Wouters ging in 1992 met emeritaat.

Ds. Wouters was als deputaat Samen op Weg nauw betrokken bij de voorbereidingen voor de fusie tussen hervormden, gereformeerden en lutheranen, waaruit de Protestantse Kerk in Nederland werd gevormd.

---

Lees ook in Digibron:

Adieu Wouters (Kerkinformatie, 01-12-1986)

Samen op weg is niet alleen een leus (Kerkinformatie, 01-06-1971)