Ds. C. J. Overeem doet intrede in hervormd Woerden

Ds. C. J. Overeem, voorheen predikant in Zegveld, is zondag bevestigd als predikant van de hervormde gemeente in Woerden, wijk Centrum-Oost. De gemeente was vijf jaar vacant.

In de bevestigingsdienst ging consulent ds. F. A. J. Heikoop uit Harmelen voor. Deze preekte naar aanleiding van 1 Korinthe 1:21b: „Het heeft God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven.”

In de middagdienst deed ds. Overeem intrede vanuit Nehemia 2:18b: „Toen zeiden zij: Laten wij opstaan en gaan bouwen! En ze grepen moed voor het goede werk.” Het thema van de dienst was, in verband met de start van het winterwerk, ”Kom, doe mee!”

Aan het einde van de dienst werd de predikant toegesproken door mevr. ds. W. T. V. Verhoeven, namens de classis Utrecht, en door preses van de wijkkerkenraad F. Willemze, namens de algemene kerkenraad en wijkkerkenraad. De gemeente zong de predikant ten slotte Psalm 134:1 en 3 toe.