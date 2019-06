Ds. C. den Boer (88) overleden

De hervormde emeritus predikant ds. C. den Boer uit Barneveld is dinsdagochtend overleden. Hij was 88 jaar.

Cornelis den Boer werd op 20 april 1931 in Puttershoek geboren. Hij studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1955 werd kandidaat Den Boer bevestigd tot predikant van de hervormde gemeente te Veen. Daarna stond hij in Sliedrecht (1960), Zeist (1966), Wageningen (1972), Woudenberg (1978) en Bilthoven (1984).

In 1991 werd ds. Den Boer vrijgesteld voor het werk aan de opleiding van de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Bond (THGB).

Ds. Den Boer ging in 1996 met emeritaat. Hij was 22 jaar lang hoofdbestuurslid van de Gereformeerde Bond.

