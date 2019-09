Ds. B. Witzier, emeritus predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken, stond maandag vijftig jaar in het ambt.

Bart Witzier werd geboren op 16 september 1944 in Nieuwpoort. Hij studeerde theologie in Apeldoorn en werd in 1969 predikant in ’s-Gravendeel. Daarna stond hij in Carambei, Brazilië (1974), ’s-Gravenhage-West (1979), Utrecht-Centrum (1990) en Sneek/Heerenveen (2001). Ds. Witzier ging in 2009 met emeritaat.