Ds. B. de Romph in Ridderkerk begraven

Ds. B. de Romph, emeritus predikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken, is woensdag in Ridderkerk begraven. Hij overleed vorige week woensdag op 79-jarige leeftijd.

Vooraf werd in de kerk van Dordrecht-Centrum een rouwdienst gehouden. Ds. A. van der Zwan sprak op verzoek van de overledene over Genesis 49:18: „Op Uw zaligheid wacht ik, HEERE!” Ds. De Romph had enkele jaren geleden zijn preekarbeid met een preek over die tekst beëindigd, in verband met toenemende gezondheidsklachten.

In de rouwdienst sprak ds. P. den Butter een persoonlijk woord, waarin hij zijn zwager onder meer kenschetste als een predikant met oog voor mensen met een verstandelijke beperking, mede door zijn ervaringen met zijn jongste zoon en naamgenoot.

Ds. Van der Zwan sprak op de begraafplaats naar aanleiding van Lukas 2:20.

De plechtigheid werd in besloten kring afgesloten door oud. D. Waalboer met een kort woord over Hosea 14:9b.

Ds. De Romph diende van 1969 tot 2005 de kerken te Naarden, Vlaardingen en Noordeloos. Hij had onder meer zitting in het curatorium van de Theologische Universiteit Apeldoorn, was zendingsdeputaat en voorzitter van de Christelijke Gereformeerde Zondagsschoolbond en van Stichting Woonvorm De Regenboog te Brakel.

Lees ook:

CGK-predikant ds. B. de Romph (79) overleden (rd.nl, 26-07-2019)