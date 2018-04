Ds. B. D. Bouman neemt afscheid van hhg Stellendam

Ds. B. D. Bouman heeft zondag afscheid genomen van de hersteld hervormde gemeente in Stellendam. In de preek stond 1 Petrus 1:24 en 25 centraal. Het thema was: ”Gods Woord houdt stand in eeuwigheid”.

De vertrekkende predikant werd toegesproken door wethouder F. Tollenaar van de gemeente Goeree-Overflakkee, de plaatselijke hervormde predikant ds. D. Hoolwerf en door ds. J. W. van Estrik namens het breed moderamen van de classis Zuid-West. De kinderen van de zondagsschool en de jeugd van de catechisaties zongen de predikant en zijn gezin Psalm 121:4 toe. Namens gemeente en kerkenraad sprak scriba J. M. van Oostenbrugge. Daarna werd de familie Bouman uit de Avondzang vers 7 toegezongen.

Ds. Bouman vertrekt naar Giessendam-Neder-Hardinxveld en Sliedrecht.