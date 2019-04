Ds. A. Vastenhoud doet intrede in hervormd Dinteloord

Ds. A. Vastenhoud is zondagmorgen bevestigd als predikant van de hervormde gemeente in Dinteloord. In de bevestigingsdienst ging ds. G. C. Klok uit Putten voor. Deze preekte over Johannes 3:29.

’s Middags deed ds. Vastenhoud intrede. Hij werd toegesproken door ds. A. Slingerland uit Klundert als consulent en namens de werkgemeenschap predikanten, en door voorzitter A. T. van der Ploeg namens kerkenraad en gemeente. Vervolgens bediende ds. Vastenhoud het Woord vanuit Johannes 3:31-36. Het thema was ”De tegenstelling opgeheven”.

Ds. Vastenhoud nam vorige week zondag afscheid als missionair predikant van de Bethlehemkerk in Den Haag.