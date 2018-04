Ds. A. van Voorden neemt beroep aan naar ggiN Leerdam

Ds. A. van Voorden, predikant van de gereformeerde gemeente in Nederland (ggiN) te Opheusden, heeft het beroep aangenomen dat de ggiN te Leerdam op hem had uitgebracht. Hij bedankte voor de overige op hem uitgebrachte beroepen.

Sinds juli 2010 is ds. Van Voorden als predikant verbonden aan de ggiN te Opheusden. Eerder diende hij in 2002 de ggiN te De Beek-Uddel.

In maart kreeg de kerkenraad in Opheusden van de classis toestemming om de predikant los te maken van de gemeente. Sinds begin januari was er sprake van een vertrouwensbreuk tussen de kerkenraad en zijn predikant.

Sinds het vertrek van ds. D. L. Aangeenbrug in 1946 was de ggiN te Leerdam vacant. De gemeente telde vorig jaar ongeveer 640 (doop)leden en is bezig om aan de Molenlaan een nieuw kerkgebouw te bouwen.

