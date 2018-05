Ds. A. Kort, predikant van de oud gereformeerde gemeente in Nederland te Krimpen aan den IJssel, is 25 jaar predikant.

Op 12 mei 1993 werd kandidaat A. Kort door ds. W. Pieters uit Genemuiden bevestigd tot predikant in de hervormde gemeente te Garderen. Vier jaar later nam ds. Kort afscheid van Garderen. Hij verliet daarmee ook de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij ging over naar de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, werd predikant in Rijssen en staat sinds 2003 in Krimpen aan den IJssel.