Drie Syrisch-orthodoxe kerken sloten deuren na slechts vier besmettingen

Vier gevallen van corona telt de Syrisch-orthodoxe gemeenschap in Enschede. Genoeg reden om de drie kerkgebouwen twee weken dicht te houden. „We nemen het zekere voor het onzekere.”

Pastoor Constantijn Abdo, voorganger van de St. Petrus en Pauluskerk in Enschede, belt dagelijks met twee coronapatiënten uit zijn gemeente. „Ze maken het goed.” Twee andere parochianen, uit de nabije St. Karyakoskerk, zijn ook aan de beterende hand. Ze lagen kort in het ziekenhuis, maar zijn inmiddels ontslagen.

Het begon allemaal vorige week zondag. De GGD meldde dat twee leden uit de gemeenschap positief waren getest. Later kwamen daar nog twee besmettingen bij.

Mondkapje

Tijdens een spoedoverleg tussen aartsbisschop Polycarpus, het bisdombestuur en de voorzitters van de drie Syrisch-orthodoxe kerken in Enschede, werden drie mogelijkheden besproken. Pastoor Abdo: „De eerste optie was om iedereen te laten testen. De tweede hield in dat iedereen tijdens de eredienst een mondkapje zou moeten dragen. De derde mogelijkheid was om de deuren twee weken gesloten te houden. Dat laatste leek ons het beste. We wilden het zekere voor het onzekere nemen.”

Ook werd besloten om de jongerenactiviteiten en de Bijbelstudie geen doorgang te laten vinden.

Het besluit werd niet opgedrongen door de GGD, zegt Abdo. „We hebben de keus zelf gemaakt.”

Communie

De gemeenschap in Enschede telt 4000 à 5000 leden. Via een live-uitzending vanuit een klooster kunnen ze de diensten alsnog volgen. Doopsels en de wekelijkse communie kunnen nu echter niet doorgaan. Bruiloften wel, zegt Abdo: in een van de vijf Syrisch-orthodoxe kerken in Hengelo.

Is het sluiten van drie kerken voor vier besmettingen niet wat overdreven? Abdo vindt van niet. „Stel dat we twee kerken zouden sluiten, dan gaat iedereen naar de derde kerk. Bovendien vormen we een zeer hechte gemeenschap. Zo blijven de leden na de dienst nog een half uur tot een uur napraten, onder het genot van een kopje koffie of thee. Gebruikelijk is dat we elke 5 à 10 minuten aanschuiven aan een andere tafel. En als er een rouwdienst is –die is er bijna wekelijks– dan eet iedereen een broodje kaas mee. Met het oog op corona is dat natuurlijk niet verstandig.”

Het besluit oogst dan ook begrip bij de gemeente. „We hebben er tot nu toe alleen maar positieve reacties op gehad.”

Infraroodthermometer

De vier gemeenteleden zijn niet tijdens een kerkelijke activiteit besmet geraakt, stelt Abdo. „We hanteren strikte hygiënemaatregelen en houden 1,5 meter afstand. Bij de ingang hebben we desinfectiemiddel staan en een infraroodthermometer waarmee we meten of mensen koorts hebben.”