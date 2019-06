Dreigend tekort aan Bijbels in VS door handelsoorlog China

Als president Trump zoals aangekondigd meer invoerbelasting op Chinese goederen gaat heffen, leidt dat tot stijgende Bijbelprijzen en zelfs een gebrek aan Bijbels op de Amerikaanse markt, vrezen uitgeverijen in de VS.

Uitgevers hebben er dinsdag bij de Amerikaanse overheid op aangedrongen dat president Trump de zogenoemde „Bijbelbelasting” laat vallen.

De belasting van 25 procent op 269 miljard euro aan Chinese handelswaar heeft gevolgen voor onder meer Bijbels en kinderboeken, omdat China van deze producten vrijwel de enige toeleverancier is. Het land beschikt over specialistische techniek, deskundigheid en materiaal om deze boeken te drukken.

Een haalbaar alternatief is er niet. Amerikaanse drukkerijen hebben in de voorbije dertig jaar nauwelijks geïnvesteerd in vernieuwende druktechnologie. Alleen China deed in de afgelopen decennia investeringen op dit gebied.

In 2012 werd het land zelfs ’s werelds grootste Bijbeluitgever, volgens het Chinese staatsagentschap Xinhua, ondanks de beperkingen van de regering op de distributie van Bijbels.

„Wanneer broeders en zusters worden vervolgd en gearresteerd vanwege hun geloof op basis van de Bijbel, wat betekent het dan om een geëxporteerde Bijbel te kopen waarin ”Made in China” staat?”, aldus Bob Fu, voorman van ChinaAid, een organisatie die vecht voor de godsdienstvrijheid van Chinezen.

Mark Schoenwald, hoofd van de Amerikaanse uitgeverij HarperCollins Christian Publishing, stelt dat de heffing de christelijke boekenmarkt, kerken en religieuze organisaties zal schaden omdat Bijbels voor hen onbetaalbaar zullen worden.

Deskundigen verwachten daarnaast dat Amerikaanse kinderen minder boeken tot hun beschikking zullen krijgen.