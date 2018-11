Dr. Vos bijzonder hoogleraar krijgsmachtpastoraat

Dr. Pieter Vos is benoemd tot bijzonder hoogleraar geestelijke verzorging in de krijgsmacht in Groningen.

Dat maakte de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) maandag bekend.

Vos gaat vanaf 1 januari onderzoek doen naar het van belang van de protestantse geestelijke verzorging voor de krijgsmacht. De leerstoel is ingesteld door de Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht. Het gaat om een aanstelling van vijf jaar.

Vos is op dit moment universitair docent ethiek aan de PThU in Amsterdam en directeur van het International Reformed Theological Institute (IRTI). Eerder was hij lector morele vorming aan VIAA hogeschool in Zwolle. Ook was hij als geassocieerd onderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Vos studeerde theologie aan onder meer de Theologische Universiteit Kampen. In 2002 promoveerde hij cum laude op het proefschrift ”De troost van het ogenblik: Kierkegaard over God en het lijden”.