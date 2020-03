Dr. M. A. van den Berg uit Zoetermeer met emeritaat

Ds. M. A. van den Berg, hervormd predikant te Zoetermeer (Morgensterkerk), gaat zondag met emeritaat.

Machiel Adrianus van den Berg werd geboren op 29 oktober 1953 in Soest. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1979 bevestigd als predikant van de hervormde gemeente Aalburg. Daarna volgden Harderwijk (1984) en Groot-Ammers (1989) en Zoetermeer (2000).

Dr. Van den Berg promoveerde in 2008 op een onderzoek naar de uitleg van het Bijbelboek Daniël door reformator Johannes Calvijn.

Ds. Van den Berg was vanaf 1988 ruim twintig jaar voorzitter van Woord en Daad en is sinds 2010 bestuurslid van de stichting Kom Over en Help. Hij is voorzitter van de stichting Cursus theologische vorming gemeenteleden, waarvan hij sinds 1985 docent Oude Testament is.

Het echtpaar Van den Berg, dat sinds enkele maanden weer in Groot-Ammers woont, heeft vier kinderen en tien kleinkinderen.

Ds. Van den Berg verwacht komende zondag ongeveer twintig kerkgangers tijdens zijn laatste officiële dienst als hervormd predikant van Zoetermeer. Hij hoopt dat er later een officiële dankdienst gehouden kan worden.

Zijn afscheidspreek vormt de afsluiting van een prekenserie over Psalm 119, waarover hij al 21 keer gepreekt heeft. Ds. Van den Berg wil in het bijzonder aandacht besteden aan het laatste vers: „Zoek Uw dienaar, want Uw geboden heb ik niet vergeten.”

De laatste weken heeft hij geleerd dat de kerkdienst meer is dan het kerkgebouw, vertelt hij. „De gemeenteleden die digitaal meeluisterden voelden zich verbonden met de aanwezigen in de kerk. Dat heb ik ook geestelijk ervaren in de verkondiging.”