Dr. Jos de Kock rector en hoogleraar ETF Leuven

De Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in het Belgische Leuven heeft dr. Jos de Kock benoemd tot rector en hoogleraar praktische theologie.

Dat maakte de ETF maandag bekend.

Dr. De Kock (1978) volgt prof. dr. Andreas Beck per 1 september op als rector. Hij is sinds september vorig jaar deeltijd gasthoofddocent praktische theologie aan de ETF. Daarvoor was hij negen jaar verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), eerst als postdoctoraal onderzoeker catechetiek en vervolgens als universitair docent praktische theologie.

Dr. De Kock genoot zijn opleiding in de pedagogiek en onderwijskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Vervolgens behaalde hij de master religie en theologie aan de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde in 2005 op het proefschrift ”Arranging learning environments for new learning. Educational theory, practical knowledge, and everyday practice” aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

De Evangelische Theologische Faculteit in Leuven telt 233 studenten.