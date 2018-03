Dr. E. E. Bouter neemt beroep aan naar hervormd Hendrik-Ido-Ambacht

Dr. E. E. Bouter, predikant van de hervormde wijkgemeente te Overberg, heeft het beroep aangenomen dat de hervormde wijkgemeente Elim te Hendrik-Ido-Ambacht op hem heeft uitgebracht.

Sinds augustus 2011 is ds. Bouter predikant van de hervormde wijkgemeente te Overberg. Vanaf 2003 diende hij als parttime predikant de hervormde gemeente te Oud-Loosdrecht.

In 2016 promoveerde ds. Bouter op een onderzoek naar het kerkbegrip van de protestantse theoloog Oepke Noordmans (1871-1956) en de rooms-katholieke kardinaal John Henry Newman (1801-1890).

De hervormde wijkgemeente Elim te Hendrik-Ido-Ambacht was sinds het vertrek van ds. C. A. van der Graaf in december 2016 vacant.

---

