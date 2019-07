Dr. De Vries op ontmoetingsdag: Geen geloof zonder ervaring

In de hersteld hervormde kerk te Boven-Hardinxveld had woensdag voor de zesde keer een ontmoetingsdag plaats. „Deze dag heeft als doel te verlangen dat de Heere Zijn kerk tot bloei brengt. Daartoe sporen we elkaar aan en wekken we elkaar op”, aldus dr. P. de Vries.

Dr. De Vries, docent Bijbelse theologie en hermeneutiek aan het Hersteld Hervormd Seminarium in Amsterdam en oud-predikant van de hersteld hervormde gemeente, sprak in zijn opwekkingswoord over het gebed van Paulus voor de gemeente van Efeze, naar aanleiding van Efeze 1:15-23. De leden van deze gemeente hadden het Woord gehoord. „Met horen begint het”, stelde de predikant. Hij vindt het verdrietig als mensen het Woord horen, maar er in hun leven niets verandert. „Horen moet gevolgd worden door geloof en ervaring”, aldus dr. De Vries. „Er is geen geloof zonder ervaring. In geloof en vertrouwen op Hem ben en blijf ik een bedelaar. Die ervaring geeft zekerheid.”

Als iemand de Heilige Geest ontvangen heeft, waarover Paulus schrijft, gaat diegene bidden om die Geest, vervolgde dr. De Vries. „Daar stoppen we eerst mee als we de doodsjordaan zijn doorgegaan. We bidden omdat we als christenen in Christus altijd in de meerderheid zijn.” Paulus bidt niet alleen voor de gemeente, maar ook voor zichzelf. Hij bidt om verlichte ogen des verstands en om te mogen weten van de hoop van Zijn roeping. Die hoop is een zeker weten. „Als God ons geroepen heeft, zal Hij ons ook verheerlijken. We komen niet als vreemden aan in het nieuwe Jeruzalem.”

De christelijke gereformeerde evangelist H. Bor uit Poederoijen sprak vervolgens over Efeze 2:8: „Want uit genade zijt gij zalig geworden.” Hij stond achtereenvolgens stil bij degenen voor wie dat geldt en door Wie en waardoor dat het geval is.

Volgens evangelist Bor is er geen mens in de wereld die niet gelukkig wil worden. „Als kerkmens willen we allemaal zalig worden, maar willen we ook zalig zíjn? Zalig worden schrijven we graag op onze rekening. Maar in Christus schenkt Hij ons genade en maakt Hij ons zalig. Ontvangen genade zet je in beweging.”

Evangelist Bor wees op Genesis 45, waar Jakob niet geloofde dat Jozef leefde. „Pas toen hij de wagens zag die Jozef had gezonden, werd zijn geest levendig en geloofde hij.”

Levende hoop

Tijdens de middagbijeenkomst sprak ds. P. den Ouden over 1 Petrus 1:3. „Petrus schrijft aan mensen die het niet gemakkelijk hebben. Hij begint niet over hun moeiten, maar begint met de God en Vader van onze Heere Jezus Christus te loven. Wij prijzen Hem niet eerst om wat Hij geeft, maar om wat Hij is.”

„In Christus heeft Hij Zich ten volle geopenbaard. Naar Zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus uit de doden”, aldus de hersteld hervormde predikant uit Katwijk aan Zee. „Dat is wedergeboren tot een levende hoop.”

De levende hoop doet volgens ds. Den Ouden zuchten van een diep verlangen om een wereld van zonde en dood achter zich te laten. „Levende hoop reinigt ook van de zonde, bewaart voor aardsgerichtheid, doet volharden en geeft kracht om kruis te dragen.”