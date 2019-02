Dorpskerkambassadeur stimuleert verbinding met het hele dorp

In de dorpskerken groeit de bewustwording om te zoeken naar verbinding met het hele dorp. De Dorpskerkenbeweging zet zich op de kaart.

Dorpskerkambassadeur ds. Betsy Nobel had pas een gesprek met de wijkagent van haar dorp. Ze praatten samen over wat er gebeurt en wat aandacht nodig heeft. Daarop werd ze gevraagd aan te schuiven bij een regionaal overleg over veiligheid op het platteland.

„Er ontstaat een nieuwe openheid”, zegt de predikante van de protestantse gemeente Terwolde-De Vecht, in Gelderland. „De mensen staan meer onbevangen ten opzichte van de kerk. Hierdoor ontstaat ruimte om de kerkelijke verlegenheid achter ons te laten.”

Ds. Nobel is dorpskerkambassadeur Midden-Nederland. Haar collega’s zijn ds. Jolanda Tuma voor Noord-Nederland en Mathilde Meulensteen voor Zuid-Nederland. Ze zijn inmiddels bijna een halfjaar aan het werk, na de presentatie van de beweging in september. Ze reizen het land door, komen bij kerkenraden, op gemeenteavonden en ringbijeenkomsten en laten hun gezicht zien bij kerkelijke activiteiten.

Deze donderdagochtend hebben de ambassadeurs van de dorpskerkenbeweging hun maandelijkse overleg met dr. Jacobine Gelderloos, verbindend specialist gemeenteopbouw, in het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk te Utrecht. Er staan diverse gesprekken op het programma, onder andere met een aantal gemeentebegeleiders en met Jaap Broekhuizen, specialist kerkgebouwen. Met hem hebben ze het over het opstellen van kerkenvisies door burgerlijke gemeenten. Alle burgerlijke gemeenten moeten zo’n visie opstellen, waarin alle kerkgebouwen in de gemeente de revue passeren. „De kerkenvisie biedt een goede mogelijkheid aan dorpskerken om in gesprek te gaan met de burgerlijke gemeente”, zegt Gelderloos.

Makelaar

Gelderloos merkt op dat de Dorpskerkenbeweging vooral een makelaar in het delen van kennis is, die aanwezig is in netwerken en op concrete locaties. Zo is ze present tijdens de provinciale bijeenkomsten over kerkenvisies en is er overleg met de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen. „Het besef groeit dat onze beweging een goede gesprekspartner is.”

De specialist deelt mee dat het aantal lezers van de nieuwsbrief toeneemt, dat er een Facebookgroep van de grond is gekomen en dat een vijftigtal kerken actief deelneemt aan de beweging. Ds. Nobel voegt eraan toe dat de kerken de ambassadeurs steeds beter kunnen vinden. „Vooral onze aanwezigheid tijdens ringvergaderingen geeft bekendheid.”

Ze geeft aan dat de ambassadeurs er niet zijn om een heel traject te begeleiden, maar meer om te inspireren en zo te komen tot de bewustwording dat dorpskerken een grotere plaats in het dorp kunnen innemen dan ze tot nu toe vaak doen. Als voorbeeld noemt ze de hervormde gemeente van Lexmond. „Haar vertrekpunt is: „De kerk bestaat uit mensen.” Daarom staan op de banners aan de kerk vooral mensen afgebeeld, de tekst is ondergeschikt. Dit geeft herkenning. Men is ook bezig om inwoners bij de kerk te betrekken. Zo kwamen er tijdens een kinderdienst vijftig kinderen met hun (groot)ouders die anders niet in de kerk zouden komen.”

Ds. Nobel zegt dat het verhaal van deze gemeente in de komende nieuwsbrief komt. „Zo komen de ideeën verder. Het kan ook gaan over niet-kerkelijke activiteiten vanuit een dorpskerk, zoals in Aerdt in de gemeente Zevenaar, waar een midwinterontmoeting werd georganiseerd. Ook al is de kerk niet meer in gebruik bij de kerkelijke gemeente, de mooie dorpskerk blijft zo wel een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het blijkt dat men verrassend vaak ”ja” zegt.”

Duurzaamheidsmaatregelen

In het voorjaar gaat een afvaardiging naar Engeland voor een conferentie over ”rural ministry” (kerk-zijn in landelijk gebied) en een bezoek aan het Arthur Rankcenter, dat veel informatie heeft over dit onderwerp (germinate.net). Wat de verdere toekomst betreft, blijft bewustwording nodig, denkt Gelderloos, ook in verband met de veranderingen op het platteland. „Wie weet wat de duurzaamheidsmaatregelen teweeg gaan brengen.”

Ze vindt het belangrijk om zich te blijven inspannen voor de instandhouding van goede gemeenschappen en te helpen om „de bestaande sporen van God maar ook de nieuw opkomende in de dorpen te versterken.” Ds. Nobel wil „vanuit het geloof” zorgdragen voor de mensen en verbindingen tot stand brengen. „Daaraan is in onze tijd, waarin veel mensen in hun eigen kring leven, duidelijk behoefte.” De Dorpskerkenbeweging is aanwezig tijdens ”Blik naar buiten. Kerk zijn in de eigen omgeving” op 20 februari in Gorinchem. Verder is ze vertegenwoordigd op de ”Dag van de Communicatie” in het Dienstencentrum te Utrecht op 16 maart en op 6 april op de Landelijke Pastorale Dag te Woerden.