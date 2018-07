De vlaggen gingen donderdagavond in Dordrecht in top bij de herdenking van de Eerste Vrije Statenvergadering. Ds. J. M. Haak hield er een hagenpreek.

De plechtigheid had plaats bij museum Het Hof van Nederland, waar de vergadering in 1572 werd gehouden. Ze was een eerste daad van officieel politiek verzet tegen de Spaanse soevereiniteit en daarmee een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog.