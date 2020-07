Documentaire John Piper over racisme online

Een documentaire over racisme van de Amerikaanse theoloog en predikant John Piper is vanaf zaterdag te zien via de website geloofstoerusting.nl.

In de twintig minuten durende documentaire, met de titel ”Bloedlijnen: ras, kruis en de christen”, bespreekt Piper het probleem van racisme en de manier waarop „een Bijbels perspectief” leidt tot „etnische harmonie” en tot een „veelkleurig en multicultureel Koninkrijk van God.”

De baptistenpredikant groeide op in het zuiden van de Verenigde Staten in een milieu met racistisch gedachtegoed, zegt hij. „Een van de dingen in mijn leven waar ik veel verdriet van heb, een van de redenen waarom het Evangelie van Jezus mij zo dierbaar is, is dat ik in dit huis ben opgegroeid als een volbloed racist”, aldus Piper in de trailer van de documentaire. „Het was een beerput van zonde, en ik zwom erin rond. Het was een verschrikkelijke tijd.”

In 2011 verscheen van zijn hand al het boek ”Bloodlines: Race, Cross, and the Christian”, rond hetzelfde onderwerp. De documentaire verscheen in 2015, en nu voor het eerst met Nederlandse ondertiteling.

De documentaire is vanaf zaterdagavond 20.00 uur te zien: