Diaconessenkerk Arnhem wordt wijkcentrum

De Diaconessenkerk in Arnhem krijgt een nieuwe functie als wijkcentrum. Het initiatief daarvoor komt van wijkbewoners. De gemeente Arnhem heeft de kerk gekocht van de protestantse gemeente Arnhem-Noord, die het gebouw wegens samenvoeging van wijkgemeenten heeft afgestoten. Per 1 november wordt het gebouw verhuurd aan Stichting Wijkcentrum Bakermat, een vrijwilligersorganisatie.

Uit onderzoek en uit gesprekken met wijkbewoners was gebleken dat er in de omgeving van het kerkgebouw behoefte bestaat aan een laagdrempelige ontmoetingsplaats met activiteiten op cultureel en sociaal gebied. Om het wijkcentrum aantrekkelijker en toegankelijker te maken wordt de gevel aan de zijde van de Van Nispenstraat verbouwd. Zondag 13 september werd een afscheidsdienst in de kerk gehouden.

De Diaconessenkerk werd in 1959 gebouwd als kapel voor het toenmalige hervormde Diaconessenhuis en de hervormde wijkgemeente Hoogkamp. Toen het Diaconessenhuis in 1984 fuseerde met het Gemeenteziekenhuis en het rooms-katholieke Elisabeth Gasthuis tot ziekenhuis Rijnstaete werd de kerk eigendom van de hervormde gemeente Arnhem, nu de protestantse gemeente Arnhem.

De gemeenteleden in Arnhem-Noord komen voortaan samen in de voormalige gereformeerde Opstandingskerk in de wijk Monnikenhuizen, die de afgelopen maanden is verbouwd tot Nieuwe Kerk. Ook de Bethlehemkerk in de wijk Presikhaaf is gesloten. Dit kerkgebouw is verkocht aan de evangelische gemeente C3 Rivers Church.