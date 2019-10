Dhr. Tollenaar neemt afscheid van VPKB België

Dhr. J. F. (John) Tollenaar uit Terneuzen heeft zondag in het Belgische Sint-Maria-Horebeke afscheid genomen als voorganger binnen gemeenten van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB).

Hij sprak over Jesaja 14:32: „Wat zal men dan antwoorden de boden des volks? Dat de Heere Sion gegrond heeft, opdat de bedrukten Zijns volks een toevlucht daarin hebben zouden.” Het thema was ”Gods eeuwige trouw over Zijn Sion”. Tijdens de dienst werden psalmen gezongen uit de berijmingen van Datheen en 1773 en enkele gezangen uit het Liedboek van 1973. Hij werd toegesproken door de plaatselijke predikant ds. S. F. van der Linden.

Tollenaar (1972) is 23 jaar voorgegaan in gemeenten in België en Nederland. Vanwege een ziekte is hij niet langer in staat om diensten te leiden, zo liet hij maandag weten.

