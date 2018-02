Dgk Amersfoort wil verhuizen naar Woudenberg

De gereformeerde kerk (hersteld) (dgk) Amersfoort en omstreken wil diensten gaan beleggen in Uitvaartcentrum Henschoten in Woudenberg. Op dit moment vinden de zondagse kerkdiensten plaats in de kapel van het Hoornbeeck College te Amersfoort.

DGK zijn voortgekomen uit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Dgk Amersfoort e.o belegde aanvankelijk kerkdiensten in de aula van begraafplaats Oud-Leusden bij Amersfoort. „Toen die te klein werd, kregen we vanaf voorjaar 2016 tijdelijk onderdak in het Hoornbeeck College”, zegt ds. C. Koster, predikant van de gemeente. „De samenwerking is uitstekend maar gezien het tijdelijke karakter zijn we op zoek gegaan naar een ander onderkomen.”

De gemeente denkt nu aan Uitvaartcentrum Henschoten in Woudenberg voor haar erediensten. „Het bestemmingsplan laat dat op dit moment niet toe”, zegt ds. Koster. „We zijn met de gemeente Woudenberg in overleg. We hebben goede hoop dat het bestemmingsplan binnenkort gewijzigd wordt zodat we hier nog voor de zomer diensten kunnen beleggen.”

De streekgemeente telt ongeveer honderd leden, die in de omgeving van Amersfoort wonen.