Deel Twaalf Apostelenboom terug in Klooster Ter Apel

Museum Klooster Ter Apel kreeg onlangs een deel van de voormalige Twaalf Apostelenboom terug. Schenker was R. Kriek uit Ter Apel. Het stuk boom hangt nu aan een van de oude muren van het voormalige klooster. Die muur is waarschijnlijk even oud als het gedeelte van de boom.

De Twaalf Apostelenboom stond bij de oostvleugel van de kloosterkerk. Ooit werd de boom geknot en vervolgens groeiden er twaalf nieuwe takken aan. Hierop werd de boom min of meer heiligverklaard, want die twaalf takken zouden op de twaalf apostelen duiden.

De winterlinde, ook wel kleinbladige linde genoemd, is vermoedelijk vijf eeuwen oud geworden. De boom is waarschijnlijk door de oorspronkelijke bewoners van het klooster –de kruisheren van de orde van het heilige kruis– geplant.

De boom leidde jarenlang een kwijnend bestaan en waaide in de nacht van 28 op 29 december 2007 bij een storm om. Voordat dit gebeurde, zijn er enten van de oude boom genomen om nieuwe lindes te kweken. In 2015 is een ent geplant op de plaats waar de oude boom stond. Op de oorspronkelijke plek bevindt zich echter ook een uitloper van de oude boom, zodat er nu twee Twaalf Apostelenbomen staan.