De Wit terug als hoofdredacteur Katholiek Nieuwsblad

Anton de Wit is per 1 mei teruggekeerd als hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad (KN). Dat meldde Cécile de Quay, bestuursvoorzitter van Stichting Katholiek Nieuwsblad, woensdag in een verklaring.

In januari werd het vertrek van De Wit aangekondigd, vanwege verschillen van inzicht met betrekking tot de organisatie. Veel lezers van het KN reageerden verontrust. Volgens De Quay hebben het bestuur en De Wit na „verschillende goede gesprekken” geconcludeerd dat hij zijn functie weer op zich kan nemen.