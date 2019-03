David Sawayfa (Jemima) naar Nederland

David Sawayfa, gastheer van het kindertehuis Jemima in Beit Jala, vertrekt zaterdag via Jordanië naar Nederland om hier in april een aantal spreekbeurten te verzorgen.

Sawayfa wil in Nederland vertellen over zijn leven en de rol die het christelijk kindertehuis Jemima op de Westelijke Jordaanoever daarin heeft gespeeld. Hij kwam in 1988 als zwaargehandicapte ter wereld in een islamitisch gezin met tien kinderen. Hoewel het niet helemaal duidelijk was of hij een jongen of meisje was, gaven zijn ouders hem een jongensnaam. „Ik werd geboren met een open buik”, zegt Sawayfa. „In 1998 vroegen artsen aan Ed en Heleen Vollbehr van Jemima of ze mij konden helpen. Daarna onderging ik een grote operatie in Nederland.”

Als gastheer is Sawayfa nu bij Jemima verantwoordelijk voor het gastenhuis.