Curatorium NRC laat geen student toe

Het curatorium van de Netherlands Reformed Congregations heeft geen student toegelaten tot de predikantenopleiding. Student E. M. Maljaars (uit Rockford, VS) slaagde voor zijn examens en studeert af.

Hij wordt als zendingspredikant uitgezonden vanuit de gemeente te Chilliwack (Canada). Na het examen voor de classis –op 3 augustus– vindt op 23 augustus de uitzenddienst plaats in Chilliwack.

Het curatorium van de Noord-Amerikaanse kerk –zusterkerk van de Nederlandse Gereformeerde Gemeenten– vergaderde woensdag.

Student H. de Leeuw gaat naar het derde leerjaar en kreeg preekbevoegdheid. Hij mag met ingang van zondag voorgaan in de gemeenten van de NRC.

Student J. J. Witvoet werd bevorderd tot het vierde en laatste leerjaar. Witvoet zat in hetzelfde jaar als de op 1 april overleden student G. E. Bron.

Dinsdagavond ging ds. C. Vogelaar voor in een bidstond in verband met de vergadering van het curatorium. In het kerkgebouw van de NRC in Grand Rapids (Beckwith Avenue) sprak de predikant van de gemeente te Clifton (VS) over Jesaja 44:3-5. Hij bepaalde de aanwezigen bij ”Een troostrijke belofte van de Heilige Geest” en sprak over drie punten: het adres van die belofte, de zegen van die belofte en de vrucht van die belofte.

De NRC tellen ruim 11.000 (doop)leden, en 28 gemeenten en afdelingen: zestien in de Verenigde Staten en twaalf in Canada. De NRC heeft elf predikanten: ds. E. C. Adams (Corsica, VS), ds. A. A. Brugge (Lethbridge, Canada), ds. E. Hakvoort (Norwich, Canada), ds. J. den Hoed (Franklin Lakes, VS), ds. H. Hofman (Kalamazoo, VS), ds. H. D. den Hollander (Fort Macleod, Canada), ds. G. M. de Leeuw (Grand Rapids, VS), ds. P. van Ruitenburg (Chilliwack, Canada), ds. A. T. Vergunst (Waupun, VS), ds. A. H. Verhoef (St. Catharines, Canada), ds. C. Vogelaar (Clifton, VS).

