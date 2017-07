Cuneratoren maakt kans op titel ”mooiste dak van 2017”

De top van de Cuneratoren in Rhenen maakt kans de titel ”mooiste dak van 2017” te krijgen. Dat deelde leidekkers- en loodgietersbedrijf Bogaerts donderdag mee. Het bedrijf uit Ravenstein voorzag de toren de achterliggende jaren van nieuw loodwerk en nieuwe leien.

De torenspits heeft een lantaarn met kroon en veel pinakels die veel vroegen van het vakmanschap van de medewerkers van Bogaerts.

Op de toren is circa 20.000 kilo nieuw lood aangebracht tijdens de restauratie die in 2009 begon. Het lood is afkomstig uit het Duitse Mönchengladbach, van loodfabrikant Schneider. Tijdens de vorige grote restauratie in de jaren zestig was een verkeerde techniek toegepast door leidekkers en loodgieters, maar dat bleek pas later.

Een deel van de werkzaamheden kon in de werkplaats van Bogaerts plaatsvinden, maar de rest gebeurde op circa 80 meter hoogte.

De Cuneratoren staat sinds 2009 in de steigers. Dat jaar bleek dat er steen uit de toren naar beneden kon vallen en een grote restauratie noodzakelijk was. Inmiddels is ruim de helft van de toren weer uit de steigers. Dit jaar zal de torenrestauratie worden afgerond.

Later dit jaar wordt bekend wie de winnaar van de prijs ”Mooiste dak van 2017” is.