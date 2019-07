„Crisis religievrijheid vereist wereldwijd antwoord”

Het is dringend nodig dat overheden en organisaties de handen ineenslaan om vrijheid van godsdienst wereldwijd te bevorderen. Dat was de steeds terugkerende oproep tijdens de laatste dag van de conferentie over godsdienstvrijheid in Washington donderdag.

„Deze wereldwijde crisis vereist een wereldwijde reactie”, aldus de Amerikaanse ambassadeur voor internationale godsdienstvrijheid Sam Brownback. Hij was een van de drijvende krachten achter de meerdaagse conferentie in Washington, georganiseerd door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

Trump ontmoet slachtoffers religieuze vervolging

Bijna duizend religieuze leiders en maatschappelijke organisaties en meer dan honderd overheden kwamen bijeen om wereldwijde godsdienstvrijheid te bevorderen. Ook minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok was aanwezig.

Pompeo opende de slotdag van de bijeenkomst met een ”call to action”. „Vandaag komen we samen om onze overtuigingen om te zetten in daden. Er is geen moment te verliezen.”

Fonds

Pompeo gaf de eerste aanzet en maakte bekend dat de VS een ”International Religious Freedom Fund” oprichten. Dit fonds „biedt directe hulp aan slachtoffers van vervolging over de hele wereld”, aldus Pompeo. Taiwan zegde toe een miljoen dollar te doneren.

De 106 deelnemende landen werden opgeroepen om 9 ”statements of concern” te tekenen. Deze verklaringen benadrukken enkele van de meest urgente kwesties die van invloed zijn op religieuze vrijheid overal ter wereld.

Pompeo kondigde ook een ”International Religious Freedom Alliance” aan. Dit samenwerkingsverband moet doorlopend ruimte bieden aan het werk omtrent godsdienstvrijheid.

Vicepresident Mike Pence, die later op de dag sprak, benadrukte diverse keren de verbondenheid van de Verenigde Staten met alle slachtoffers van religieuze vervolging. Hij riep landen als China en Pakistan op om de rechten van gevangen gelovigen te respecteren en hen los te laten.

Nederland maakte tijdens de bijeenkomst bekend ambassadeur Jos Douma als gezant voor godsdienstvrijheid aan te stellen. Ook zal Nederland in november een internationale conferentie organiseren over religieuze intolerantie.