Coronapiek in vrije Duitse kerken

In een aantal vrije kerken in Duitsland is sprake van een coronapiek.

Het districtsbestuur van de regio Lippe in de deelstaat Noordrijn-Westfalen trekt in een open brief aan de bel over het „opvallende aantal besmettingen.” De gezondheidsdienst van Lippe gaat „enkele honderden bezoekers” van kerkdiensten testen op het coronavirus. Het betreft onder meer pinkstergemeenten.

Volgens de regionale overheid worden afstands- en hygiënevoorschriften in de kerkdiensten niet altijd nageleefd. Daarom is een „aanbeveling voor de uitoefening van evenementen voor religieuze praktijk” opgesteld. Daarin wordt onder meer opgeroepen niet te zingen tijdens kerkdiensten, te zorgen voor afstand tussen de kerkgangers en contactgegevens van bezoekers vast te leggen. Religieuze gemeenschappen is gevraagd om deze aanbevelingen zo goed mogelijk uit te voeren.

Het Duitse blad Spiegel wijt de „massale infecties” aan het feit dat een aantal vrije kerken beschermende maatregelen, zoals het dragen van mondkapjes, afwijst. Voorgangers zouden ook samenzweringsmythen over het virus verspreiden.

Het blad citeert de Berlijnse voorganger Christian Stockmann, oprichter van ”Christen im Widerstand” (Christenen in verzet), een netwerk van christelijke tegenstanders van het coronabeleid, met zo’n 700 geregistreerde aanhangers. Stockmann ziet de overheidsmaatregelen tegen de coronapandemie als een uiting van de duivel in een apocalyptische eindtijd. Hij spreekt van „knechting en slavernij.”

In Altenkirchen in de regio Westerwald in deelstaat Rijnland-Palts zijn vrijdag op een bruiloft in een baptistenkerk te minste 69 mensen met het virus besmet. Vanwege de coronamaatregelen werd de bruiloft met meer dan 200 gasten niet op één dag gevierd, maar op drie opeenvolgende dagen met elk 75 gasten. Eén besmette persoon was op alle drie de dagen aanwezig. Het districtsbestuur is begonnen met het testen van de bezoekers.

Ook Bijbelschool Brake in Lippe is hard door corona getroffen. Het gaat om een van de grootste evangelicale opleidingscentra in Duitsland. Sinds 9 oktober zijn 65 van de 116 studenten en medewerkers positief getest.