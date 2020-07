„Coronacrisis stelt zending voor nieuwe uitdagingen”

Kerken moeten zich bezinnen op de zending in het licht van de coronacrisis. Deze oproep doet MissieNederland in een e-boek over zending in relatie tot de wereldwijde pandemie.

Het e-boek gaat in op de kansen en uitdagingen, nu wereldwijd landen in lockdown zijn. Het biedt 5 wereldwijde perspectieven en 28 strategische vragen voor kerken en missionaire organisaties in Nederland. Het is geschreven door journalist Marc van der Woude en reikt „cruciale inzichten aan om door deze onzekere transitietijd te koersen”, aldus het persbericht.

Volgens de auteur is het „ongekend dat overheden in vredestijd het sociale en economische leven grotendeels platleggen. Dat christenen door de maatregelen hun kerkgebouwen werden uitgeleid, de huizen in en het wereldwijde web op, is tegen wil en dank het begin van een groot reli-experiment.”