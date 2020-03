Coronacrisis levert allerlei nieuwe initiatieven op

De coronacrisis maakt veel ‘gewone’ activiteiten onmogelijk. Toch leveren de huidige omstandigheden ook nieuwe creatieve ideeën op.

Hoop. Dat kernwoord stond centraal in de mail die kerken en gezinnen vorige week kregen vanuit het project ABC van het geloof. Ook werd uitgelegd hoe ouders met hun kinderen de kernwoorden kunnen bespreken.

Het team achter ”ABC” komt met een speciale uitgave rondom de coronacrisis, liet Marjolein Hooydonk van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) vrijdagmiddag weten. De christelijke gereformeerde organisatie is een van de betrokkenen bij het project. „Er is behoefte aan Bijbelse duiding van deze crisis. Hoe moeten we die zien in het licht van Gods Woord?”

De mailing hierover wordt zaterdagavond verstuurd, aldus Hooydonk. De mail bevat een filmpje met een Bijbelverhaal, gespreksvragen voor ouders en een praktische opdracht. In een video legt ds. P. D. J. Buijs uit wat de crisis jongeren te zeggen heeft.

Op internet zijn ook tal van initiatieven te vinden. Een selectie:

De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) interviewde ds. H. Brons. In de video gaat de Vlaardingse predikant in op de vraag van jongeren of er nu sprake is van een eindtijd. Ook is er op jbgg.nl/corona ruimte voor tips, Bijbelstudies en preken.

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft een Bijbelleesrooster uitgegeven, dat sinds donderdag beschikbaar is in de gratis app Mijn Bijbel. Ook kunnen ouders via debijbel.nl materiaal downloaden voor thuiszittende kinderen.

Pabostudenten van Driestar educatief vertellen vanaf maandag iedere schooldag om 9.00 uur een Bijbelvertelling in het Driestarjournaal. Dit initiatief is tot stand gekomen in samenwerking met de Reformatorische Omroep.

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) geeft op haar website een overzicht met „inspirerende initiatieven.” De thuisliturgie van gemeente Crosspoint (Nieuw-Vennep) is een van de vele ideeën uit de lijst.