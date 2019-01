Conferentie VVTh in het teken van „het geleefde geloof”

In de theologie en de kerk is er steeds meer het bewustzijn dat het niet alleen om ideeën en opvattingen draait, maar om het geleefde geloof. Dat zei prof. dr. Maarten Wisse dinsdag in Utrecht tijdens de opening van de eerste conferentie georganiseerd door de Vereniging voor Theologie (VVTh).

„Er leeft heel breed het gevoel in onze samenleving dat opvattingen secundair zijn”, aldus de voorzitter van de VVTh en hoogleraar dogmatiek aan de PThU in Amsterdam. „Het gaat uiteindelijk om meer. Misschien ook daarom dat ethiek in onze samenleving zo’n gevoelig thema is, zoals we de afgelopen dagen gezien hebben. Iets vinden is prima, maar het is ook maar een mening. Het gaat er uiteindelijk om hoe je handelt, wie je bent.”

En de theologie neemt dat over, aldus prof. Wisse. Het thema van de conferentie, die tot en met vrijdag duurt en ruim zeventig deelnemers trekt, luidt: ”Een contemplatieve wending in de theologie?” Zo’n twintig sprekers uit binnen- en buitenland zetten uiteen dat er in de internationale theologie –als reactie op een te rationeel en abstract spreken in de theologie– een toenemende belangstelling is voor het geleefde geloof en zaken als liturgie, gebed en rituelen.

De VVTh is vorig jaar opgericht en telt rond de 200 leden. De vereniging heeft als doel alle academisch opgeleide theologen bij elkaar te brengen en met elkaar in gesprek te brengen, aldus prof. Wisse. „De conferentie is daarom niet alleen bedoeld om ons over een onderwerp te informeren. Ze is ook bedoeld om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te komen. We zijn er niet alleen voor onszelf, maar voor elkaar.”

Dat is niet vanzelfsprekend, aldus dr. Wisse. „Het lukt theologen in het Nederlandse taalgebied maar moeizaam om elkaar te vinden. Dat heeft te maken met landsgrenzen, zoals tussen Nederland en Vlaanderen, of met confessionele grenzen, katholiek en protestant. Er lopen grenzen doorheen van meer behoudende tot vrijzinnige theologie doorheen. Onze verschillen zijn evenzoveel kansen om van elkaar te leren, maar ook evenzoveel barrières om dat te doen.”

Je kunt je gemakkelijk op verschillende manier storen aan andere opvattingen, zo stelde de voorzitter. „Als vrijzinnige kun je je storen aan een opvatting waarvan je het gevoel hebt dat die nu niet meer kan. Als behoudende theoloog kun je je storen aan vrijzinnigheid. Als vrouw kun je je storen aan het feit dat er zoveel mannen rondlopen. Dat kan allemaal en het is in veel gevallen waarschijnlijk terecht. En we mogen elkaar op die ergernissen zeker ook bevragen.”

De VVTh komt alleen ergens als de leden met elkaar de schouders zetten onder de vereniging en er iets van maken, „over al onze verschillen heen”, aldus prof. Wisse. „We staan nog maar aan het begin. Wat allerlei institutionele verbanden tot op heden niet gelukt is, proberen we hier van onderop opnieuw. Als wij met z’n allen van deze vereniging iets maken door het samen te doen, wordt het wat. Anders kunnen we haar na een paar jaar net zo goed weer opheffen.”

