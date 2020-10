CIO: Aantal kerkgangers „bij voorkeur” terug naar maximaal dertig

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) vraagt van kerken om het aantal bezoekers terug te brengen „zo mogelijk en bij voorkeur tot het maximum van dertig.”

Dat is de uitkomst van een overleg tussen minister Ferd Grapperhaus van Eredienst en vertegenwoordigers van verschillende lidkerken van het CIO, blijkt uit een bericht op de website van het CIO.

„De ernst van COVID-19 vraagt aanpassing en maatwerk van kerken”, aldus het CIO, dat tot dusver niet bereikbaar was voor commentaar. „De ernst van de oplopende besmettingen in Nederland is samen onder ogen gezien. Ook is gesproken over de zorgen van kerken over de sterke beperkingen die gelden voor erediensten.”

Er is bij kerken „een bereidheid het aantal bezoekers in kerkdiensten substantieel af te schalen”, aldus het CIO. „Hierbij is het dringende advies van 5 oktober leidend, inclusief het dragen van mondkapjes en het beperken van zingen.”

Het CIO vraagt van kerken „hun verantwoordelijkheid te nemen als deel van de Nederlandse samenleving en met inachtneming van de eigen plaatselijke situatie het aantal bezoekers terug te brengen, zo mogelijk en bij voorkeur tot het maximum van dertig.”

Nieuwe maatregelen

Minister Grapperhaus sloot volgens het CIO aan bij de dringende oproep van de minister-president aan alle Nederlanders om hun gedrag aan te passen. Bij verder oplopende besmettingscijfers zullen nieuwe maatregelen nodig zijn.

Afgesproken is dat het gesprek met de minister op korte termijn wordt voortgezet over „mogelijk maatwerk bij de wijze waarop erediensten georganiseerd worden.”

Het gesprek wordt komende woensdag in deze samenstelling voortgezet.

CIO-secretaris Daniëlle Woestenberg was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.

Dit bericht wordt in de loop van vrijdagavond aangevuld.

