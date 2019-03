Christen (40) onthoofd in India

Een christelijke man is vorige maand onthoofd in Orissa, een oostelijke deelstaat van India. Dat meldde de website AsiaNews woensdag.

Shibu Thomas, oprichter van de interkerkelijke organisatie ”Persecution Relief”, bericht dat het gaat om de 40-jarige Anant Ram Gand, een vader van vijf kinderen. Volgens Thomas had Gand zich negen maanden geleden bekeerd tot het christendom, waarna hij twee maanden geleden is gedoopt. Dat zorgde voor onvrede onder de voornamelijk hindoeïstische bevolking van het dorp waar Gand woonde. De Naxal, de Indiase maoistische guerrilla, heeft de moord uitgevoerd.

Thomas roept de Indiase regering ertoe op om een onderzoek in te stellen naar de moord. Ook is het volgens hem noodzakelijk dat de familie van het slachtoffer ondersteund wordt. „De regering moet zich duidelijk uitspreken tegen christenvervolging en moet de vrijheid van godsdienst beschermen. Genoeg is genoeg.”

Ondanks dat de moord plaatshad op 11 februari, is het bericht pas begin deze week naar buiten gebracht nadat ”Persecution Relief” een ontmoeting had met het gezin van Gand. De echtgenote van Gand was samen met vier dochters niet thuis op het moment waarop drie mannen hem overmeesterden. De 6-jarige zoon van het gezin heeft wel gezien hoe zijn vader werd meegevoerd en sloeg daarna alarm.