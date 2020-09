Christelijke ouders Iran moeten adoptiekind afstaan

Een Iraans hof van beroep heeft vorige week geoordeeld dat een tweejarig meisje van haar christelijke adoptieouders gescheiden moet worden.

Dat meldt de Britse organisatie Article 18, die zich sterk maakt voor christenen in het overwegend islamitische Iran. In juli deed een lokale rechtbank al uitspraak over de kwestie. Hoewel de betreffende rechter tot de conclusie kwam dat het meisje een sterke gehechtheid aan haar ouders laat zien, besloot hij toch tot de scheiding. Het hof van beroep bevestigde deze uitspraak vorige week.

Volgens de Christian Post houdt de zaak verband met het feit dat de christelijke Sam Khosravi en Maryam Fallahi betrokken zijn bij een huisgemeente waar moslims zich tot het christendom bekeren.

Directeur Mansour Borji van Article 18 zegt in een verklaring dat rechter Dashti tot deze uitspraak „werd gedwongen door het ministerie van inlichtingen.” De zaak is volgens hem een voorbeeld van een gebrek aan onafhankelijkheid bij de rechterlijke macht.