China treedt merkbaar strenger op tegen christenen

Dat China sinds 1 februari nieuwe regels hanteert ten opzichte van kerk en godsdienst, ondervinden christenen in het land aan den lijve. Een priester in de provincie Hebei mag kinderen niet meer welkom heten in de kerk.

Overheidsfunctionarissen verplichten de priester, die anoniem wil blijven, borden neer te zetten waarop staat dat toegang voor kinderen verboden is. Als hij weigert, moet het godshuis sluiten. Volgens de Britse krant Catholic Herald gebeurt dat niet alleen in Hebei. Ook in andere regio’s belet de overheid minderjarigen om een kerk te bezoeken.

De rooms-katholieke kerkganger Peter, ook hij blijft deels anoniem, zag dergelijke borden staan in Xinjiang. Hij vertelde op de Aziatische katholieke nieuwswebsite ucanews.com dat er geen wettelijke gronden zijn om minderjarigen te verbieden een religieuze plaats te betreden. De kerkganger beschuldigt ambtenaren van het schenden van de Chinese grondwet. „Wanneer minderjarigen een internetcafé of club bezoeken –waartoe ze ook geen toegang hebben– knijpt de politie een oogje dicht. Het verbod op kerkbezoek van minderjarigen wordt echter streng gehandhaafd.”

Het effect van de nieuwe regelgeving hangt volgens verschillende betrokkenen af van hoe de overheid ter plaatse de regels interpreteert en uitvoert. Ook de relatie tussen lokale kerken en overheden zou bepalend zijn voor de uitvoering van de regels.

Ondergrondse kerk

Een geestelijke uit de provincie Henan, ”pater Thomas”, vertelde ucanews.com dat de bewegingsruimte voor de kerk „kleiner en kleiner” wordt. „China wil alles registreren wat ook maar enigszins met godsdienst te maken heeft. Buiten geregistreerde locaties kunnen er geen religieuze activiteiten plaatshebben. Geestelijken dienen zich te registreren, willen ze een godsdienstige samenkomst kunnen leiden.”

Wat dat betekent voor de ondergrondse kerk, vertelt pater Johannes van een ondergrondse rooms-katholieke gemeenschap. De Chinese autoriteiten spraken met hem over de aangescherpte voorschriften. „Ambtenaren willen niet dat we echt ondergronds gaan”, zei hij. „Dat zou betekenen dat ze ons uit het oog verliezen.” Pater Johannes denkt dat het wel meevalt met de restricties als de kerk op goede voet blijft staan met de overheid.

Een collega-priester vreest echter dat dit niet waar is. „Sommigen zullen misschien zeggen dat als de betrekkingen tussen de kerk en wetshandhavers goed zijn, de kerk een milde behandeling krijgt. Maar we moeten onszelf niet voor de gek houden. Zolang de centrale overheid strenge handhaving eist, zullen lokale ambtenaren streng handhaven.”

Vlag

Volgens de Amerikaanse organisatie China Aid geven kerken in de provincie Henan aan dat ze deze maand meer druk van de overheid ervaren. De kerkleiders van een niet-geregistreerde kerk in de plaats Xuzhou kregen een boete van 2500 euro voor het bouwen van een kerk zonder toestemming van het bureau voor religieuze zaken. Verder werd hun gevraagd het kruis op hun kerkgebouw weg te halen en de Chinese vlag te hijsen. China Aid, die hier dinsdag melding van maakte, stelt dat de toekomst van de lokale gemeente op het spel staat. De kerk is erg arm.