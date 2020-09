Cgkv Hilversum benoemt vrouw in ambt ondanks oproep CGK-synode

De samenwerkingsgemeente van christelijke gereformeerden en vrijgemaakt gereformeerden (cgkv) in Hilversum heeft zondag een vrouw in het ambt van ouderling bevestigd. Ze legt daarmee een „klemmend appel” van de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) naast zich neer.

De kwestie van de vrouw in het ambt verdeelt de CGK. De officiële lijn is dat vrouwen geen predikant, ouderling of diaken mogen worden, maar sommige kerken zijn het daar niet mee eens. Enkele gemeenten zijn al overgegaan tot het bevestigen van vrouwelijke ambtsdragers. De generale synode van de CGK riep de kerken in februari op om –gaandeweg de synode– geen besluiten te nemen die tegen de landelijke afspraken ingaan. Ook vroeg ze gemeenten die dergelijke besluiten al hebben genomen, deze niet uit te voeren.

„Het is niet nieuw dat in onze gemeente vrouwelijke ambtsdragers zijn verkozen en benoemd”, zegt Gerrit Vreugdenhil, voorzitter van de kerkenraad van samenwerkingsgemeente de Verbinding in Hilversum. „Dat gebeurde al 2019. De kerkenraad kon, inmiddels twee jaar geleden, niet anders dan –gehoord hebbende de gemeente– tot het besluit komen om de ambten open te stellen voor vrouwen.”

De generale synode van de CGK deed dit voorjaar unaniem een „klemmend appel” op de kerken om geen vrouwelijke ambtsdragers te benoemen. Waarom kiest ‘Hilversum’ er dan toch voor om dat wél te doen?

„We hebben nu en in 2019 vrouwelijke ambtsdragers verkozen en benoemd om de gemeente daarmee te dienen, in het bijzonder de voortgang van het ambtswerk. Overigens is dat niet nieuw. In onze kerkelijke gemeenten vervullen vrouwen allang tal van leidinggevende posities, zoals lid van het leiderschapsteam, pastoraal medewerker of catecheet. Met de benoeming van vrouwelijke diakenen en ouderlingen is alleen sprake van een formele verandering; feitelijk gebeurt er niets nieuws.”

U wilde niet wachten op de CGK-synode, die eind deze maand een tussenrapportage over de vrouw in het ambt bespreekt?

„Nogmaals, de kerkenraad had al besloten om de ambten open te stellen voor vrouwen en dat geëffectueerd. Onze hoop is uiteraard dat de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken aan samenwerkingsgemeenten de ruimte wil geven die ze nodig hebben.”

De generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt bevestigde zaterdag haar besluit om vrouwen tot de ambten toe te laten. Spelen de ontwikkelingen in dat kerkverband een rol in uw standpunt?

„Onze samenwerkingsgemeente draait mee in twee kerkverbanden, die over vrouwen in het ambt verschillend denken. Wij voeren als kerkenraad een beleid dat de vrede en eenheid in onze samenwerkingsgemeente het beste dient en vragen aan het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken –waarvan we van harte deel uitmaken– de moeiten die voor de zusterkerken daaruit voortkomen, te dragen.”