CGK: Voorlopig geen gemeentezang in kerk

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) raden gemeentezang tijdens kerkdiensten vooralsnog af. Dat staat in het coronaprotocol dat vrijdag is verschenen.

In het protocol op de website van het kerkverband staat dat gemeentezang vooralsnog „helaas” niet mogelijk is. De CGK wachten de uitslag van een onderzoek af dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) doet naar de relatie tussen zingen en het risico op besmetting met het coronavirus. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) raadde gemeentezang donderdag om dezelfde reden al af.

De CGK komen volgende week met een model voor een gebruiksplan dat gemeenten kunnen toepassen op hun plaatselijke situatie. Daarin staan alternatieve manieren om de doop te bedienen. Bij het avondmaal kunnen aparte bekertjes gebruikt worden.