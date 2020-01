Cgk Ulrum neemt ander kerkgebouw in gebruik

De christelijke gereformeerde kerk (cgk) Eben Haëzer in Ulrum heeft op zondag 8 december een ander kerkgebouw in gebruik genomen. Het betreft het voormalige kerkgebouw van de gereformeerde kerk vrijgemaakt, die in oktober 2018 werd opgeheven.

De kerkzaal en andere zalen zijn door vrijwilligers opgeknapt, laat kerkenraadsvoorzitter Henk Sok weten. „Het resultaat is dat we gebruikmaken van een prachtige kerk met mooie zalen. We hebben geprobeerd om iets van de sfeer van onze voormalige kerk aan de Singel mee te nemen. En dat is goed gelukt.”

Uiteraard was en is er ook emotie, aldus Sok. „Voor sommige leden die al heel hun leven in de kerk aan de Singel hebben gekerkt is zondag 1 december emotioneel geweest. Aan het einde van de middagdienst op 1 december is door de kerkenraad de geopende kanselbijbel de kerk uitgedragen. Gods Woord gaat mee naar de nieuwe kerk. Op 8 december voor de morgendienst is de kerkenraad met de geopende Bijbel de kerk binnengekomen. Gods Woord blijft, zo de Heere wil, klinken in Ulrum.”

Op zaterdag 18 januari zet de cgk Ulrum zichzelf in de schijnwerpers, van 10.30 uur tot 15.00 uur. Meer informatie en aanmelding: h.sok@topinstallatiegroep.nl

