CGK steunen kleine kerken bij predikantskosten

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) gaan kleine gemeenten financieel steunen zodat ze een eigen predikant kunnen beroepen.

De generale synode van de CGK stemde daar dinsdag in Nunspeet mee in.

Gemeenten met meer dan honderd leden mogen een fulltime predikant beroepen en gemeenten vanaf vijftig leden een predikant met een deeltijdverband van 50 procent. De hoogte van de steun in de predikantskosten is afhankelijk van de omvang van de gemeente. De maatregel gaat per 1 oktober in.

Preses ds. J. G. Schenau noemde het een belangrijk besluit. Er komt zo „meer ruimte voor de voortgang van het Evangelie van Christus, ook in kleine gemeenten.”

De synode besloot verder dat het hoogleraarschap geen ambt meer is. Er komt daarnaast ruimte om aan de Theologische Universiteit Apeldoorn hoogleraren van buiten de CGK te benoemen. Die moeten wel uit de gereformeerde gezindte komen en instemmen met de gereformeerde belijdenis.