CGK-predikant ds. B. de Romph (79) overleden

Ds. B. de Romph, emeritus predikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken, is woensdag op 79-jarige leeftijd te Zwijndrecht overleden.

Bastiaan de Romph werd geboren op 16 juli 1940 te Rotterdam. Hij studeerde theologie in Apeldoorn en werd in 1969 predikant van de christelijke gereformeerde kerk van Naarden. Daarna stond hij in Vlaardingen (1975) en Noordeloos (1982). In 2006 ging ds. De Romph met emeritaat.

De predikant was onder meer lid van het curatorium van Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) van de CGK.

De begrafenis heeft woensdag plaats op begraafplaats Vredehof in Ridderkerk. Voorafgaand daaraan wordt in de cgk Dordrecht-Centrum een rouwdienst gehouden.

