CGK-pioniersplek in wording in Veenendaal-Oost

Vertegenwoordigers van het deputaatschap evangelisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), de kerkenraad van de cgk Bethelkerk en het „pioniersteam” hebben recent een intentieverklaring getekend om te komen tot een pioniersplek in Veenendaal-Oost.

Dat deelt Ronald Bouw desgevraagd mee. Hij is als missionair- en kerkelijk werker verbonden aan de Bethelkerk. Hij werkt anderhalve dag per week als missionair werker in Veenendaal-Oost. Al zo’n tien jaar is hier een team bezig met missionaire activiteiten. Bouw deed eerst als vrijwilliger mee; sinds vorig jaar is dat beroepsmatig.

In het Ontmoetingshuis aan het Spiesheem vindt een keer per maand een samenkomst plaats, die door zo’n 150 mensen bezocht wordt. „We zoeken vooral naar herintreders en mensen met een niet-kerkelijke achtergrond”, zegt Bouw. „Daarom beginnen we nog niet direct met wekelijkse kerkdiensten. Als we dat zouden doen, is de kans groot dat we vooral mensen uit andere kerken trekken. We geven een Alpha-cursus en zijn bezig met het organiseren van doordeweekse activiteiten voor jongeren en vrouwen.” Naar verwachting is de pioniersplek binnen zeven maanden een feit.