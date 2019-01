Catechisatie voor predikanten

Hebben predikanten catechisatie nodig? Dat lijkt van niet. Toch biedt de Engelse predikant Lewis Allen in een catechismusvorm kernachtige toerusting aan predikanten.

Wat wil Allen met deze catechisatielessen in 43 vragen en antwoorden bereiken? Zijn belangrijkste doel is dat predikers vreugdevol en vruchtbaar in hun dienst staan. Dit gebeurt niet alleen als ze de rijke roeping van God voor ogen houden, maar ook als ze beseffen wat ze zelf nodig hebben.

Eerlijk geeft Allen aan dat het mooie werk van een predikant tegelijk bijzonder moeilijk is. Als zwak mens heeft de predikant daarom steeds weer bemoediging nodig. Door gebrek aan gezonde waardering en aan zichtbaar resultaat kan hij anders zomaar zijn vreugde verliezen en in een spiraal van moedeloosheid terechtkomen. Maar zo is de prediker geen reclame voor het Evangelie. Daarom dient hij steeds weer de hoge roeping van zijn ambt te beseffen: een hartelijke liefdedienst aan God en Zijn gemeente, waarin Christus centraal staat.

Ontdekkend

De prediker is behalve dat hij een zwak mens is ook vatbaar voor allerlei zonden. Aan de hand van de Tien Geboden geeft Allen hiervan allerlei ontdekkende voorbeelden. Is de predikant in de lijn van het eerste gebod op God gericht of streeft hij andere doelen na, zoals eer van mensen, macht of financieel voordeel? In de lijn van het zevende gebod kan hij in concrete seksuele zonden vallen. Maar ook als hij hierin niet verstrikt raakt, kan hij zijn hart aan andere zaken verliezen, waardoor hij ontrouw is en de liefde tot zijn Zender verkilt. Daarom dient een predikant over vele zonden schuld te belijden en is hij ook zelf op het Evangelie van Gods vergeving aangewezen.

Allen wil predikers vooral bemoedigen door hen te bepalen bij de wonderlijke boodschap die zij mogen verkondigen: Gods glorie in Zijn Zoon Jezus Christus. Op dit centrum van zowel de Bijbel als de prediking mag een dienaar nooit uitgekeken raken. Bemoedigend voor hem is eveneens een goede visie op de werking van de boodschap. De bekende gelijkenis van de zaaier laat zien dat het Evangelie op de wijze van het zaad werkt. Dat ligt lange tijd verborgen in de grond, maar draagt op Gods tijd vrucht. Het Woord zaaien is een voortdurende geloofsoefening, die alleen op de goede manier gebeurt als je gelooft dat God het echte werk doet.

Maandag

Bemoedigend is eveneens dat de predikant persoonlijk mag leven van Gods genade. Concreet komt dit aan de orde in een hoofdstuk over de maandag, een voor de prediker meestal pittige dag. Behalve dankbaarheid kent hij dan vermoeidheid en soms uitputting. Maar het intensiefst zijn allerlei aanvechtingen over de vertolking van de boodschap. Juist dan moet de prediker het Evangelie dat hij aan anderen bracht ook zelf serieus nemen. Eens sprak Christus namelijk ook voor predikers de kruiswoorden: Het is volbracht.

De vele hoofdstukjes hebben als nadeel dat het soms lastig is om de lijn van het boek vast te houden. De lezer kan het dan ook beter niet in één ruk uitlezen. Allens catechismus is meer bedoeld als een gids die de prediker steeds kan raadplegen om Gods bedoeling met zijn dienst scherp te houden. De verkondiging van de allermooiste boodschap wil hem tot een tevreden mens maken die zijn werk met liefde en dankbare verwondering doet. Zo is hij tot zegen.

The Preacher’s Catechism, Lewis Allen; uitg. Crossway; 216 blz.; $ 22,99.