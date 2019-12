C. G. op ’t Hof bevestigd als lerend ouderling oggiNbv Sint Philipsland

C. G. op ’t Hof uit Hardinxveld-Giessendam is zaterdagmorgen bevestigd tot lerend ouderling van de oud gereformeerde gemeente in Nederland (buiten verband) te Sint Philipsland.

De bevestigingsdienst werd geleid door ds. D. C. Flapper uit Ede. Hij sprak naar aanleiding van Jozua 1:6-9 over ”De heilige opdracht aan Zijn knecht”.

Lerend ouderling Op ’t Hof preekte in zijn intrededienst, zaterdagmiddag, over Jesaja 62:1a : „Om Sions wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn.”

Hij werd na de dienst toegesproken door respectievelijk ds. G. van den Berg namens de kerken van Sint Philipsland, bevestiger ds. Flapper en ouderling P. van Vossen namens de gemeente.

Beide diensten vonden plaats in het kerkgebouw van de hersteld hervormde gemeente te Middelharnis.