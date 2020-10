Burgemeester Krimpen roept oggiN opnieuw op hooguit dertig bezoekers toe te laten

Burgemeester Martijn Vroom van Krimpen aan den IJssel heeft deze week tijdens een besloten overleg de plaatselijke oud gereformeerde gemeente in Nederland (oggiN) opnieuw opgeroepen maximaal dertig kerkgangers toe te laten tot de eredienst.

De burgemeester en de wethouders belegden maandag een bijeenkomst met voorgangers uit Krimpen aan den IJssel. In dit reguliere en al eerder geplande overleg ging het over de manier waarop kerken met de coronamaatregelen omgaan. Tijdens deze vertrouwelijke bijeenkomst heeft Vroom hen dringend opgeroepen hun verantwoordelijkheid te nemen en maximaal dertig bezoekers toe te laten tot een kerkdienst, liet hij woensdag desgevraagd weten. Van de gemeentes die vertegenwoordigd waren tijdens het gesprek bleek volgens Vroom dat alleen de oud gereformeerde gemeente in Nederland meer dan dertig bezoekers toeliet.Het gesprek maandag leverde geen concrete afspraken op, zegt de Krimpener burgemeester. „De aanwezigen zullen het gesprek terugkoppelen naar hun kerkbesturen. Het gesprek dat we hadden is al een resultaat op zichzelf.”

De burgemeester deed vorige week vrijdag al een oproep aan de oud gereformeerde Mieraskerk om het aantal bezoekers te beperken tot dertig. Dat was nadat de gemeente de zondag daarvoor 200 mensen had binnengelaten. Afgelopen zondag bezochten opnieuw 200 kerkgangers de dienst. Het kerkgebouw biedt ruimte aan 1350 personen.

De Mieraskerk staat de laatste paar weken middenin de belangstelling van de media, waaronder het AD en De Telegraaf. Verslaggevers houden het aantal bezoekers van kerkdiensten bij. Naar verluidt gebeurde dat ook afgelopen maandag, toen er catechisatie gegeven werd.

De scriba van de gemeente, A. van Vliet, is niet bereikbaar voor commentaar op de oproep van burgemeester Vroom. Ook de predikant, ds. A. Kort, wil geen reactie geven vanwege de grote media-aandacht.

Scriba Van Vliet liet anderhalve week geleden tegenover omroep Rijnmond weten dat de gemeente zich aan de RIVM-richtlijnen houdt. Ook stelde hij toen dat de gemeente zich wil „houden aan Gods Woord om de onderlinge bijeenkomsten niet na te laten.” Het is niet bekend of de Mieraskerk aanstaande zondag opnieuw 200 kerkgangers toelaat.

In hoek gedrukt

De SGP-fractievoorzitter in Krimpen, Arrèn van Tienhoven, liet dinsdag tegenover het AD weten de hernieuwde oproep onnodig te vinden. Volgens hem voelen de bezoekers van de diensten zich door de media in „een hoek gedrukt” en brengen kerken al veel offers. Hij heeft „een aan zekerheid grenzend vermoeden dat de Mieraskerk wekelijks de situatie bekijkt en maatregelen treft.”

Burgemeester Vroom onderstreept juist het belang dat ook kerken zich aan de adviezen van de overheid houden. „Enkele weken geleden stond Krimpen in de top vijf van de gemeenten met de meeste besmettingen. Inmiddels is het aantal besmettingen gedaald, maar nog steeds zitten we 25 procent boven het landelijk gemiddelde.”

Onderneemt de burgemeester actie als de Mieraskerk zondag opnieuw meer dan dertig bezoekers binnenlaat? Vroom: „De maatregelen van de overheid geven kerken de ruimte om met meer dan dertig man samen te komen. Die vrijheid is ook grondwettelijk verankerd. Maar je moet niet altijd de grenzen opzoeken van wat mag. Daarom doe ik een appel op de verantwoordelijkheid van de gemeenteleden het advies van de overheid ter harte te nemen.”