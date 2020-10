Brochure rond coronacrisis bijna 49.000 keer verkocht

Van de brochure ”Als de Heere roept – luisteren naar Gods stem in de coronacrisis” zijn sinds de publicatie in mei bijna 49.000 exemplaren verspreid.

Daarmee is de vierde druk uitverkocht, liet ds. J. M. D. de Heer maandag weten. De predikant van de gereformeerde gemeente te Middelburg-Centrum was een van de initiatiefnemers van het boekje, waarin zes predikanten uit evenzoveel kerkverbanden een „duidelijk Bijbels getuigenis in de coronacrisis” willen laten klinken. Naast ds. De Heer betreft dit ds. D. Breure, predikant van de hervormde gemeente te Waarder; ds. J. M. J. Kieviet, emeritus predikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken; ds. M. van Reenen, predikant van de hersteld hervormde gemeente in Oldebroek; ds. O. M. van der Tang, predikant van de gereformeerde gemeente in Nederland te Alblasserdam, en A. J. van Wingerden, lerend ouderling van de oud gereformeerde gemeente in Nederland te Lienden.

„Het heeft de samenstellers bijzonder verblijd dat zo veel kerkenraden de brochure hebben uitgedeeld in de gemeente”, aldus ds. De Heer. „Het heeft ook samenbindend gewerkt.”

Het is niet de bedoeling dat er een vijfde druk komt, „tenzij er nog echt grote bestellingen binnenkomen.”

