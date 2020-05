Bremer predikant ds. Latzel opnieuw onder vuur

De voorganger van de Sint-Martinigemeente in Bremen, ds. Olaf Latzel, ligt opnieuw onder vuur, na vermeende uitlatingen over homoseksualiteit. Predikanten en medewerkers van de Bremer Evangelische Kerk (BEK) eisen maatregelen.

Ds. Latzel zou in oktober tijdens een seminar over het huwelijk in zijn gemeente hebben gezegd dat homoseksuelen „misdadigers” (”Verbrecher”) zijn. Het seminar werd op YouTube gepubliceerd. De gewraakte zinsnede luidde letterlijk: „Overal lopen deze misdadigers van Christopher Street Day (homoactivisten; red.) rond.”

In een verklaring die ds. Latzel vorige week zondag tijdens een online kerkdienst gaf en op de site van de Sint-Martinigemeente plaatste, laat hij weten dat hij tijdens het seminar het woord misdadigers inderdaad een keer heeft gebruikt. „Maar dit had geen betrekking op homoseksueel levende mensen, maar op militante agressors die ons als gemeente de laatste jaren steeds weer belaagd en blasfemisch belasterd hebben.” Als hier en daar de indruk is ontstaan „dat ik in zijn algemeenheid alle homoseksuelen als misdadigers beschouw, wil ik mij daarvoor verontschuldigen en duidelijk maken dat dit vanzelfsprekend niet mijn mening is.”

Omdat zijn gemeente en hij regelmatig als homofoob worden bestempeld, maakt ds. Latzel van de gelegenheid gebruik om „onze Bijbelse positie ten aanzien van homoseksualiteit nogmaals uit te leggen.” Homoseksuelen zijn in de St.-Martini welkom, aldus de predikant, net zoals ieder ander mens. „In onze gemeente wordt echter een duidelijk onderscheid gemaakt tussen een ondubbelzinnig ”ja” tegen de zondaar en een even zo ondubbelzinnig ”nee” tegen de zonde.”

Kerkenraad

De kerkenraad van de ”reformierte” Sint-Martinigemeente staat „zonder enig voorbehoud” achter ds. Latzel, zo blijkt uit een verklaring op dezelfde website. „In de St.-Martini wordt geen mensverachtend gedachtegoed verbreid. De prediking en leer van onze predikant heeft de Bijbelse waarheid van het hele Evangelie als inhoud.”

Ruim tien jaar geleden heeft ds. Latzel bij zijn bevestiging tot predikant van de gemeente „tegenover God en de gemeente plechtig beloofd Gods heilig Woord onvervalst te verkondigen”, schrijft de kerkenraad verder. „De kerkenraad van de Sint-Martinigemeente is ds. Latzel dankbaar voor zijn heldere en Bijbelse prediking en voor zijn vasthouden aan de onwrikbare waarheden van de Heilige Schrift, ondanks de vele, nu al jaren durende, aanvallen op zijn persoon.”

Tegenover de Duitse nieuwsdienst Idea verklaarde ds. Latzel deze week dat hij en zijn gemeente vanuit heel Duitsland steunbetuigingen ontvangen.

Dienstgesprek

Anders ligt dat echter binnen de Bremer Evangelische Kerk, het overkoepelende verband waartoe de Sint-Martinigemeente behoort. Op de site van de BEK distantieert de kerkleiding zich volledig van de uitlatingen van ds. Latzel. „Daarbij is het van belang te beklemtonen dat de Bremer Evangelische Kerk meer is dan de mening van een individu. De grote meerderheid van de mensen in de BEK wijst elke vorm van lastering of demonisering van andersgelovigen en anderslevenden af.” Diverse andere gremia binnen de BEK uiten zich op de site op vergelijkbare wijze.

De kerkleiding gaat ook in op de vraag in hoeverre overplaatsing van of disciplinaire maatregelen tegen ds. Latzel mogelijk zijn. „Het overplaatsen van een predikant komt alleen op verzoek van de betreffende gemeente tot stand, bijvoorbeeld als de verhouding tussen predikant en gemeente ernstig verstoord is. Hiervan lijkt bij de Sint-Martinigemeente geen sprake.” Disciplinaire maatregelen zijn met name bij strafbare feiten mogelijk, aldus de leiding, die een „dienstgesprek” met „de heer Latzel” aankondigt.

Ook de Binnenlandse Veiligheidsdienst zou diens uitlatingen inmiddels onderzoeken. De predikant heeft de omstreden video op YouTube laten verwijderen.

Vandalisme

De Sint-Martinigemeente in de binnenstad van Bremen kreeg de afgelopen maanden in toenemende mate te maken met „vandalisme, gewelddadigheden, agressiviteit en laster”, aldus de kerkenraad op de site. „De auto van onze predikant werd meermalen bekrast, hijzelf massaal gestalkt door fakebestellingen van producten en ons kerkgebouw inmiddels verschillende keren besmeurd – om maar wat te noemen.”

‘Hoogtepunt’ tot nu toe, schrijft de kerkenraad, was de actie van zo’n veertig à vijftig personen uit de homoscene op zondag 8 maart, vlak voor aanvang van de kerkdienst. Bezoekers werden „op provocerende wijze aangesproken en met blasfemische uitspraken overladen.” Daarnaast strooiden de activisten gekleurde serpentines en opgeblazen condooms naar de ingang van de kerk. „Vooral bij de oudere kerkgangers leidde dit tot angstgevoelens, en ook op de kinderen miste de actie haar uitwerking niet. Velen viel het moeilijk zich nog op de kerkdienst te concentreren.”

Ds. Latzel kwam in 2015 ook al onder vuur te liggen nadat hij zich in een preek had uitgesproken tegen het syncretisme, het vermengen van religies. Politiek, media en kerk vielen toen eveneens massaal over hem heen.

