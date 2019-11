„Brand koptische kerken Caïro geen toeval”

Binnen een maand tijd ontstond brand in drie Egyptische koptische kerken. De christenen spreken van terreur.

Dat meldde Open Doors dinsdag. Sinds half oktober heeft in drie koptische kerkgebouwen brand gewoed. Een kerk in het zuiden van Caïro ging daarbij geheel in vlammen op. De autoriteiten gaan ervan uit dat kortsluiting de oorzaak is. De Koptische christenen weerspreken deze conclusies echter en spreken van brandstichting. Zo zou op beveiligingscamera’s te zien zijn dat er iets op het dak van een van de kerken werd gegooid.