Brand in Saint-Sulpice Parijs

In de zeventiende-eeuwse Église Saint-Sulpice in Parijs heeft zondagmiddag korte tijd brand gewoed.

Wat de oorzaak van de brand is en hoe groot de schade is, is nog niet bekend, aldus onder andere persbureau Reuters. Op het moment dat de brand uitbrak, waren er vier mensen aanwezig in het rooms-katholieke kerkgebouw – na de Notre-Dame het grootste van Parijs. De brandweer was vrijwel meteen ter plaatse en had de brand rond 14.30 uur onder controle. Niemand raakte gewond.

Saint-Sulpice

Al snel verspreidde het nieuws zich dat de brand was ontstaan bij de hoofdingang van de Saint-Sulpicekerk, waar zich ook het beroemde orgel van de Franse orgelbouwer Aristide Cavaillé-Coll bevindt. De Nederlandse orgelkenner Pieter Baak liet maandagmorgen echter weten dat de brand had gewoed in het transept-portaal aan de zijkant van de kerk (aan de Rue Palatine). Of het vijfklaviers instrument (102 stemmen) schade heeft opgelopen, kon hij nog niet zeggen.