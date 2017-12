Boodschap voor crimineel klinkt bij JBGG-tienerconferentie Amerongen

Wat moet je met vergeving? „Meneer, ik ben geen crimineel.” Dat kreeg Cristian Dekker onlangs te horen toen hij op de markt in Breda evangeliseerde. Hij herhaalt die woorden donderdag in Amerongen tijdens de jaarlijkse Tienerconferentie van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.

De tweedaagse bijeenkomst, die tot vrijdagmiddag duurt, is met bijna zestig veertien- en vijftienjarige tieners volgeboekt. Het programma van de conferentie bevat een mix van bezinning en ontspanning. Het ontspannende element zit vooral in een vijfkamp: een reeks van vijf activiteiten waarbij groepen het tegen elkaar opnemen.

Bezinning

De bezinning, met als thema ”Schitterende genade – wat heb ik daaraan?”, telt drie onderdelen. Het eerste is donderdagmiddag, als jeugdwerkadviseur Jaco Pons een toespraak houdt over Efeze 2:1-10. „In dat Bijbelgedeelte gaat het over ellende en verlossing met als scharnierpunt de woorden: „Maar God””, aldus Pons. Vrijdagmorgen heeft een Bijbelstudie plaats aan de hand van diverse Bijbelgedeelten. Daartussenin zit de toespraak van Dekker, tot voor kort werkzaam als docent godsdienst aan het Calvijn College te Goes. Hij is in opleiding tot evangelist in Ecuador namens de Zending Gereformeerde Gemeenten.

Dekker vertelt dat hij onlangs op de markt te Breda stond om te evangeliseren. Hij kreeg nogal eens te horen: „Meneer, ik ben geen crimineel”. Dekker: „Met andere woorden: waarom zou ik vergeving nodig hebben?” Tegen de tieners: „Misschien zeg je ook wel dat je geen crimineel bent als ik het heb over vergeving.”

Vervolgens legt de evangelist uit dat God heilig is en dat mensen zondaars zijn. „Als je ruzie gehad hebt, betekent het dat je gehaat hebt. Heb je iedereen net zo lief als jezelf? God verklaart je schuldig. Je zit hier niet neutraal.” Het ergste is volgens Dekker als mensen Christus afwijzen.

Voor hen die weten dat ze schuldig zijn, wijst Dekker op de vrijstad, Jezus Christus. „Ook als je bang bent voor de hel mag je vluchten. Dat gebeurde ook toen Christen in het boek De Christenreis stad Verderf verliet. Echt vluchten is niet meer zonder de Heere Jezus kunnen.”

Honderdvoudige

Dekker zegt dat het gaat om de Heere Jezus. „Gebeurt er iets in je hart als je de Naam van de Heere Jezus hoort? Je kunt vrienden kwijtraken maar je krijgt het honderdvoudige terug.” Aan het slot van zijn lezing: „Zeg je: „Meneer, ik ben een crimineel?” Fijn dat je het hebt ontdekt. De Heere Jezus is niet gekomen voor rechtvaardigen maar voor zondaren.”

Tijdens de bespreking na de lezing vraagt een tiener hoe je de liefde tot de Heere Jezus in je hart kunt krijgen. Dekker: „De Heere liegt niet. In de Bijbel staat: „Klopt en u zal opengedaan worden. Dat is een bemoediging voor hen die Hem ernstig zoeken. Blijf aanhouden.”